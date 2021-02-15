AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'nin PKK katliamına ilişkin açıklamasına tepki Açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'nin PKK katliamına ilişkin açıklamasına tepki Açıklaması

15.02.2021 19:07 | Son Güncelleme: 15.02.2021 19:10
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'nin PKK katliamına ilişkin açıklamasına tepki Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Dışişleri Bakanlığının, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dilediği mesajında yer verdiği ifadelere tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Dışişleri Bakanlığının, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dilediği mesajında yer verdiği ifadelere tepki gösterdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK'ya silah verirken adresini bilenler, PKK katliam yaptığı zaman adresini kaybediyorlar. PKK'nın her hareketini avuçlarının içi gibi bilenler, PKK vatandaşlarımızı öldürdüğü zaman katilin adını koymamak için gayret sarf ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, bu tavrın terörle mücadele değil, teröre destek olduğunu vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"NATO müttefiki Türkiye'nin hadiseye dair yaptığı açıklamaya rağmen ABD Dışişleri'nin ne tür bir doğrulama beklediği çok ağır bir soru işaretidir. Müttefiklik ilişkilerine taban tabana zıt olan bu açıklama utanç verici bir yaklaşımdır.

Türkiye, terör örgütü PKK ve tüm kolları ile amansız bir mücadele içerisindedir ve müttefiklerinden ilkeli bir destek beklemektedir. PKK terör örgütünü net şekilde lanetlemeyenlerin terörle mücadeleden bahsetmesi söz konusu olamaz."

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dilediği mesajında, "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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