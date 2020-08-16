AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki Açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Sandığın gücüne inanıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki Açıklaması
16.08.2020 10:23 | Son Güncelleme: 16.08.2020 10:27

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Biden 'Erdoğan'ı değiştireceğiz, bunu darbeyle değil, seçimle yapacağız' derken, darbe diyemediği için seçim demiş. Cümledeki 'darbe' seçim, 'seçim' de darbe yerine kullanmış." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz. Sandık namustur. Kimse müdahale edemez. Demokrasimiz hak edilmiş ve bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Kimse yıkamaz. Yabancı müdahale peşindeki her virüse karşı siyasi dezenfektanlarımız yüzde yüz etkilidir."

Kaynak: AA

Manşet

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