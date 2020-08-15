AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki Açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımıza karşı 'Ben onu çeşitli yollarla değiştireceğim' şeklinde bir ifade kullanması, Türkiye'nin demokratik iradesine karşı bir saldırıdır, bu saldırıyı kendisine iade ediyoruz ve onun bu...

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki Açıklaması
15.08.2020 22:13 | Son Güncelleme: 15.08.2020 22:16

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımıza karşı 'Ben onu çeşitli yollarla değiştireceğim' şeklinde bir ifade kullanması, Türkiye'nin demokratik iradesine karşı bir saldırıdır, bu saldırıyı kendisine iade ediyoruz ve onun bu saygısızlığını kınıyoruz." dedi.

Çelik, NTV canlı yayınına telefonla bağlanarak, Biden'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden'ın "Türkiye'nin Cumhurbaşkanını muhalefetle verimli temaslar yaparak değiştireceğim" gibi söylemlerde bulunmasını "darbecilik" olarak nitelendiren Çelik, Biden'ın "darbeyle değil seçimle" diyerek, kendi darbeciliğini örtmeye çalıştığını vurguladı.

Çelik, Biden'ın, Türkiye'deki bazı siyasi partileri, vatandaşların belli kesimini kendi ajandasının bir parçası göstermesinin de saygısızlık olduğunu kaydetti.

"Bizim siyasi hayatımıza kimse müdahale edemez, siyasi hayatımız dış müdahaleye kapalıdır." diyen Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin oyuyla, milletin iradesiyle seçildiğini ifade etti.

"Bütün vatandaşlarımız vakar ve olgunlukla gereken cevabı verecektir"

"Yönetimin, milletin iradesiyle iş başına gelmesi" şeklindeki demokratik kazanımdan asla taviz verilmeyeceğinin 15 Temmuz 2016'da bedel ödenerek dünyaya gösterildiğini belirten Çelik, "Sonra tutuyor, 'Kürtler' diyerekten tekelci ifade kullanıyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının bir kısmını ya da Kürt kardeşlerimizi kendi kontrolünde göstermeye çalışarak da saygısızlığa imza attı. Buna, bütün vatandaşlarımız vakar ve olgunlukla, kınayarak gereken cevabı verecektir. Muhalefet partilerinden de cevap verileceğini bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim şekline milletin karar verdiğini vurgulayan Çelik, bunu herhangi bir şekilde dış müdahaleyle değiştirmeye de kimsenin gücünün yetmeyeceğini kaydetti.

Biden'ın sözlerinin yok hükmünde olduğunu, bunların söyleyenin çirkinliği gösterdiğini ifade eden Çelik, "Herhangi bir dış müdahaleye demokrasimizi açmak, herhangi bir dış müdahaleyle demokrasimizi zaafa uğratmak gibi bir zihniyetimiz yok, bünyemiz de bu tip müdahalelere karşı gereken bağışıklığa sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Joe Biden'ın, daha önce yaptığı "Trump, kaybettiği halde seçim sonuçlarını kabul etmezse, ordu Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarır." açıklamalarıyla seçim sonuçlarını tahakkuk ettirmek için orduyu müdahaleye çağırdığını anlatan Çelik, buna karşın Biden'ın Türkiye'deki meşru seçim sonuçlarını, meşru seçimle oluşmuş iktidarı, Cumhurbaşkanlığı makamını değiştirmek için dış müdahalede bulunabileceğini söylediğini aktardı.

"Türkiye'yle, Türk milletinin iradesiyle kavga etmektir"

Çelik, Biden'ın, açıklamalarıyla Amerikan sistemi içindeki politik değerler krizini gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biden'ın, 'Ben Erdoğan'ı değiştireceğim' demesi, Türkiye'yle, Türk milletinin iradesiyle kavga etmektir. Cumhurbaşkanımıza karşı 'Ben onu çeşitli yollarla değiştireceğim' şeklinde bir ifade kullanması, Türkiye'nin demokratik iradesine karşı bir saldırıdır, bu saldırıyı kendisine iade ediyoruz ve onun bu saygısızlığını kınıyoruz. Bütün bu tartışmalar bize şunu gösteriyor, demokratik dünyanın dikişleri çözülüyor, artık eskisi kadar stabil bir dünyada değiliz. Bir demokrat parti başkan adayı çıkıp bunları konuşabiliyorsa, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzenin dikişlerinin ne kadar kolay çözülebildiğinin bir göstergesi olarak bunu okumak lazım. Bunu, 'Amerikan sisteminin ağır bir politik değerler krizinin içine girdiği' olarak görmek lazım, bunun da dünyaya sirayet edeceğini bilmek lazım."

Bundan sonra da demokrasiyi sağlam tutacaklarını, demokratik kazanımlara sahip çıkacaklarını belirten Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işinin, görevinin başında olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini, dirliğini temsil etme makamında bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin demokratik sisteminin işlediğini, siyasi hayatın olgunluk içinde varlığını sürdürdüğünü ifade eden Çelik, bütün bu dış müdahalelere kapalı olunduğunu göstermeye, Türkiye'nin gücünü artırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

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