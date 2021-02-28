Ömer Çelik: "Demokrasiye karşı tehdit devam ediyor"
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Ömer Çelik: "Demokrasiye karşı tehdit devam ediyor"

28.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 28.02.2021 12:55
Ömer Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletimizin demokratik birikimi karşısında 28 Şubat mağlup oldu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletimizin demokratik birikimi karşısında 28 Şubat mağlup oldu. Ama zihniyetinin yok olmadığını, sadece geri adım atmış gibi durduğunu görüyoruz. Zaman zaman bazı siyasiler tarafından 28 Şubat'a özgü uygulamalar teklif ediliyor. Demokrasiye karşı tehdit devam ediyor" açıklamasında bulundu.

28 Şubat ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"28 Şubat siyasi tarihimizin en karanlık dönemlerinden birinin sembolüdür. 28 Şubat süreci tüm darbe süreçleri gibi demokratik değerlere, millet iradesine, temel hak ve hürriyetlere açık saldırganlık içeren bir girişimdir.

28 Şubat haysiyetsiz bir milli irade düşmanlığıydı. Bu dönemde milli irade gasp edildi; siyaset üzerinde vesayet kurularak bir neslin hayatı ve hayalleri çalındı. Milletin güvenliğinin sağlanması için verilen silahlar millete doğrultuldu.

Milletimizin demokratik birikimi karşısında 28 Şubat mağlup oldu. Ama zihniyetinin yok olmadığını, sadece geri adım atmış gibi durduğunu görüyoruz. Zaman zaman bazı siyasiler tarafından 28 Şubat'a özgü uygulamalar teklif ediliyor. Demokrasiye karşı tehdit devam ediyor.

28 Şubat'ın karanlık günlerine geri dönmemek için millet olarak demokratik birikimimize büyük bir güçle sahip çıkmalıyız. Demokrasiyi korumada hassas olmalı ve demokratik kazanımlarını sürdürmeliyiz. Temel hak ve hürriyetler konusundaki saldırganlıkları baştan mahkum etmeliyiz.

Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; bizler, unutmadığımız ve unutturmadığımız müddetçe 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi acı hatıralar tekrarlanmayacaktır."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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