AK Parti Sözcüsü Çelik: "Tarihsel tartışmaları siyaset adına duvar örmenin tuğlası yapmak kimseye fayda sağlamaz"
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Tarihsel tartışmaları siyaset adına duvar örmenin tuğlası yapmak kimseye fayda sağlamaz"

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Tarihsel tartışmaları siyaset adına duvar örmenin tuğlası yapmak kimseye fayda sağlamaz'
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tarihsel tartışmaları siyaset adına duvar örmenin tuğlası yapmak kimseye fayda sağlamaz. Siyaset ve diplomasi, bugün ve gelecek için vizyoner köprüler kurmalıdır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tarihsel tartışmaları siyaset adına duvar örmenin tuğlası yapmak kimseye fayda sağlamaz. Siyaset ve diplomasi, bugün ve gelecek için vizyoner köprüler kurmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, siyaset ve diplomasinin tarihsel tartışmaları kışkırtmaması gerektiğine işaret ederek "Siyaset ve diplomasinin görevi, tarihe ait tartışmaların bugünü ve geleceği rehin almasını engellemektir. Siyasetçiler, kendilerini tarihçilerin yerine koyarsa görevlerini yapmamış olurlar. Siyaset ve diplomasi, tarihi, bugün ve gelecek için bir vizyona dönüştürmelidir. Tersini yaparsa tarihin istismarı, geleceğin mengenesi olur." ifadelerini kullandı.

Siyaset ve diplomasinin köprü kurduğu sürece başarılı, duvar örmeye başladığı sürece başarısız olduğunu belirten Çelik, "Tarihsel tartışmaları siyaset adına duvar örmenin tuğlası yapmak kimseye fayda sağlamaz. Siyaset ve diplomasi, bugün ve gelecek için vizyoner köprüler kurmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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