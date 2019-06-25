AK Parti Sözcüsü Çelik: "Son seçimlerde sonuç net olarak ortaya çıkmıştır.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Son seçimlerde sonuç net olarak ortaya çıkmıştır.

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası basın toplantısı düzenledi.

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası basın toplantısı düzenledi.(1)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Son seçimlerde sonuç net olarak ortaya çıkmıştır. Sonucu tabii ki saygıyla karşılıyoruz."
Çelik: "Milletimizin verdiği mesaj, partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak. Seçim sonuçları değerlendirilecektir."

Kaynak: AA
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