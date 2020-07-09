AK Parti Sözcüsü Çelik, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı.
09.07.2020 23:47 | Son Güncelleme: 09.07.2020 23:52
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı.
Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Seviyesizlik zincirine bir çirkinlik daha eklendi... Sayın Semiha Yıldırım'a dönük ahlaksız ifadeleri kınıyoruz. Bu çirkinlikler, yapanların etiketi oluyor sadece." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA