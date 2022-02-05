AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve değerli hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şifa dileklerimiz ve dualarımızla."
İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve değerli hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve değerli hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şifa dileklerimiz ve dualarımızla." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika