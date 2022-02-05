AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve değerli hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şifa dileklerimiz ve dualarımızla." - Haberler
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve değerli hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şifa dileklerimiz ve dualarımızla."

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve değerli hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve değerli hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şifa dileklerimiz ve dualarımızla." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

AK Parti, Politika, Haber

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