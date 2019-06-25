AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır"
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır"
Kaynak: AA
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