AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır"

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır"

Kaynak: AA
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