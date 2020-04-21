AK Parti Sözcüsü Çelik: "Salgınla mücadele ederken tek bir partimiz var, o da vatandaş partisi" AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ç"Şimdiki zaman, partizanlık yapma zamanı değildir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ç"Şimdiki zaman, partizanlık yapma zamanı değildir. Salgınla mücadele ederken tek bir partimiz var, o da vatandaş partisi." Çelik: "Vatandaşa götürülen hizmetin üstüne parti damgası vurmaya gerek yok. Devletin, belediyelerin bütün imkanları vatandaşındır." Çelik: "Türkiye, kendi vatandaşının ihtiyacını karşıladıktan sonra fazlasını yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır." Kaynak: AA