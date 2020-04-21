AK Parti Sözcüsü Çelik: "Salgınla mücadele ederken tek bir partimiz var, o da vatandaş partisi"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ç"Şimdiki zaman, partizanlık yapma zamanı değildir.
21.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:26
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ç"Şimdiki zaman, partizanlık yapma zamanı değildir. Salgınla mücadele ederken tek bir partimiz var, o da vatandaş partisi."
Çelik: "Vatandaşa götürülen hizmetin üstüne parti damgası vurmaya gerek yok. Devletin, belediyelerin bütün imkanları vatandaşındır."
Çelik: "Türkiye, kendi vatandaşının ihtiyacını karşıladıktan sonra fazlasını yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır."
Kaynak: AA