AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sağlık alanındaki devrimler bizi diğer ülkelere nazaran virüsle mücadele... AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sağlık alanındaki devrimler bugün bizi diğer ülkelere nazaran virüsle mücadele konusunda daha hazırlıklı hale getirmiştir"ANKARA - AK Parti MYK sonrası, parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sağlık alanındaki devrimler bugün bizi diğer ülkelere nazaran virüsle mücadele konusunda daha hazırlıklı hale getirmiştir" ANKARA - AK Parti MYK sonrası, parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. (1) Kaynak: AA