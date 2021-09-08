AK Parti Sözcüsü Çelik, Rum okullarında ders kitabından Atatürk'le ilgili sayfanın yırtılması talimatını kınadı Açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Rum okullarında ders kitabından Atatürk'le ilgili sayfanın yırtılması talimatını kınadı Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik, Rum okullarında ders kitabından Atatürk'le ilgili sayfanın yırtılması talimatını kınadı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Eğitim Bakanlığının, okullarda okutulan bir ders kitabından Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde talimat vermesini kınadı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Eğitim Bakanlığının, okullarda okutulan bir ders kitabından Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde talimat vermesini kınadı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rum Yönetimi yetkililerinin ders kitabından, Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması talimatını vermesinin, Rum kesimi yöneticilerinin Atatürk'ün temsil ettiği değerlere düşmanlığının ifadesi olduğunu belirtti.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Atatürk'e ve Atatürk nezdinde Türk milletine yapılan bu saygısızlığı kınıyoruz." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu düşmanca tutum, Atatürk'ün temsil ettiği 'yurtta sulh, cihanda sulh' yaklaşımına karşı çağ dışı bir yaklaşımdır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin bu barbarca yaklaşımı, Kıbrıs Türkleri ile birlikte yaşama iradesi noktasındaki tahammülsüz yaklaşımlarının da açık göstergesidir.

Savaşta yenik düşen Yunanistan lideri Venizelos'un, 1934'te savaşın galibi Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesi tarihi bir gerçektir. Yunan ve Rum liderlere bu tarihi mirası hatırlatıyor ve yüzleşmeye davet ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık yapanlar karşılarında her zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini bulacaktır. Mazlum milletlerin ilham kaynağı olan Atatürk'ü kimse ders kitaplarını yırtarak tarihten silemez."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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AK Parti Sözcüsü Çelik, Rum okullarında ders kitabından Atatürk'le ilgili sayfanın yırtılması talimatını kınadı Açıklaması - Haberler
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