AK Parti Sözcüsü Çelik: "Revizyon meselesi sayın genel başkanımızın takdirindedir"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Revizyon meselesi sayın genel başkanımızın takdirindedir"

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası basın toplantısı düzenledi.

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası basın toplantısı düzenledi.(7)

Kaynak: AA
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