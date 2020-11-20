AK Parti'li Çelik'ten Pompeo'ya tepki: Ziyaret, uluslararası hukukun açık ihlali
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti'li Çelik'ten Pompeo'ya tepki: Ziyaret, uluslararası hukukun açık ihlali

20.11.2020 15:21 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:39
AK Parti'li Çelik'ten Pompeo'ya tepki: Ziyaret, uluslararası hukukun açık ihlali

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun işgal altındaki Filistin topraklarında gayrı meşru kurulan yerleşim yerlerini ziyaret etmesi uluslararası hukukun ve kararların açık ihlalidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun işgal altındaki Filistin topraklarında gayrı meşru kurulan yerleşim yerlerini ziyaret etmesi uluslararası hukukun ve kararların açık ihlalidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun işgal altındaki Filistin topraklarında gayrimeşru kurulan yerleşim yerlerini ziyaret etmesine tepki gösterdi. AK Parti'li Çelik, Pompeo'nun ziyaretinin uluslararası hukukun ve kararların açık ihlali olduğunu belirterek, "Pompeo, Golan ve Kudüs kararlarıyla Filistin'de iki devletli çözüm planının altını oyan adımlar atıyor. Bu yaklaşım, sorumsuz bir şekilde Ortadoğu'da barış ve istikrarı tehlikeye atmakta ve krizi derinleştirmektedir. BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulunun Filistin'e ilişkin almış olduğu kararların arkasındayız ve uluslararası toplumu bu kararlara dair hassasiyet göstermeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya çağırıyoruz. Haksızlık ve hukuksuzluk karşısında ortak tavır ve dayanışma gerekiyor" dedi.AK Parti Sözcüsü Çelik, Pompeo'nun ziyaretinin sorumsuzluk ve hukuksuzluk olduğunu kaydederek, "Cumhurbaşkanımızın Filistin davasında sürdürdüğü haklı ve kararlı siyasi mücadele devam ediyor. Her türlü hukuksuzluğa karşı, Filistinli kardeşlerimizin her koşulda yanında olacağız" dedi.

ANKARA,  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Gürcistan'da Pompeo'nun ziyareti sırasında hükümet karşıtı protesto
Gürcistan'da Pompeo'nun ziyareti sırasında hükümet karşıtı protesto
AK Parti'li Özkan'dan Özdağ'ın 'anayasa' iddiasına yanıt: Kabul etmek mümkün değil
AK Parti'li Özkan'dan Özdağ'ın 'anayasa' iddiasına yanıt: Kabul etmek mümkün değil
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti'li Yılmaz seçildi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti'li Yılmaz seçildi

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Teoman Şener Şen Berk Oktay
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Sebastian Vettel
Tüm Haberler Türk Kasım Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti'li Çelik'ten Pompeo'ya tepki: Ziyaret, uluslararası hukukun açık ihlali - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 15:58:10. #1.14#
title