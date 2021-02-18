AK Parti Sözcüsü Çelik: "PKK aynı DEAŞ gibi bir cinayet, katliam şebekesi. Buna insanlık, haysiyet, namus, vicdan adına verilmesi gereken en hafif...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "PKK aynı DEAŞ gibi bir cinayet, katliam şebekesi. Buna insanlık, haysiyet, namus, vicdan adına verilmesi gereken en hafif...

18.02.2021 18:13 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:16
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "PKK aynı DEAŞ gibi bir cinayet, katliam şebekesi. Buna insanlık, haysiyet, namus, vicdan adına verilmesi gereken en hafif tepki lanetlemektir.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "PKK aynı DEAŞ gibi bir cinayet, katliam şebekesi. Buna insanlık, haysiyet, namus, vicdan adına verilmesi gereken en hafif tepki lanetlemektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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