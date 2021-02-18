AK Parti Sözcüsü Çelik: "PKK aynı DEAŞ gibi bir cinayet, katliam şebekesi. Buna insanlık, haysiyet, namus, vicdan adına verilmesi gereken en hafif...
18.02.2021 18:13 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:16
AK Parti Sözcüsü Çelik: "PKK aynı DEAŞ gibi bir cinayet, katliam şebekesi. Buna insanlık, haysiyet, namus, vicdan adına verilmesi gereken en hafif tepki lanetlemektir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "PKK aynı DEAŞ gibi bir cinayet, katliam şebekesi. Buna insanlık, haysiyet, namus, vicdan adına verilmesi gereken en hafif tepki lanetlemektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten