AK Parti sözcüsü Çelik: "Pençe-Kartal Operasyonu başladı"
AK Parti MKYK ve MYK Üyesi sözcü Ömer Çelik, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı" paylaşımını yaptı.
15.06.2020 01:44 | Son Güncelleme: 15.06.2020 02:02
AK Parti MKYK ve MYK Üyesi sözcü Ömer Çelik, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı" paylaşımını yaptı.
Sözcü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı.
İnsanımıza, insanlığa ve ülkemize düşmanlık eden terörle mücadelemiz kesintisiz sürüyor" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA