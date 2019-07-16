AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Özel oturumdaki gerginlik) Siyasi eleştiri ve karşıtlıkla siyasi sabotaj...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Özel oturumdaki gerginlik) Siyasi eleştiri ve karşıtlıkla siyasi sabotaj...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Özel oturumdaki gerginlik) Siyasi eleştiri ve karşıtlıkla siyasi sabotaj arasında fark var. Dün geldiğimiz nokta maalesef siyasi sabotaj olarak nitelendireceğimiz bir noktadır.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Özel oturumdaki gerginlik) Siyasi eleştiri ve karşıtlıkla siyasi sabotaj arasında fark var. Dün geldiğimiz nokta maalesef siyasi sabotaj olarak nitelendireceğimiz bir noktadır."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et