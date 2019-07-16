AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Özel oturumdaki gerginlik) Siyasi eleştiri ve karşıtlıkla siyasi sabotaj...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Özel oturumdaki gerginlik) Siyasi eleştiri ve karşıtlıkla siyasi sabotaj arasında fark var. Dün geldiğimiz nokta maalesef siyasi sabotaj olarak nitelendireceğimiz bir noktadır.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Özel oturumdaki gerginlik) Siyasi eleştiri ve karşıtlıkla siyasi sabotaj arasında fark var. Dün geldiğimiz nokta maalesef siyasi sabotaj olarak nitelendireceğimiz bir noktadır."
Kaynak: AA
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