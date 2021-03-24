AK Parti Sözcüsü Çelik: "Önümüzdeki dönemde 2023-2024 seçimleriyle ilgili olarak bu MKYK'mız partimizin en üst yönetim organı olarak içinden...
24.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:23
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Önümüzdeki dönemde 2023-2024 seçimleriyle ilgili olarak bu MKYK'mız partimizin en üst yönetim organı olarak içinden çıkardığı MYK'mızla birlikte bütün bu siyasi süreçleri yönetecek.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Önümüzdeki dönemde 2023-2024 seçimleriyle ilgili olarak bu MKYK'mız partimizin en üst yönetim organı olarak içinden çıkardığı MYK'mızla birlikte bütün bu siyasi süreçleri yönetecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü