AK Parti Sözcüsü Çelik: "Normalleşme arayışları da Biden tarafından maalesef sabote edilmiştir"

AK Parti Genel Merkezi AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.