AK Parti Sözcüsü Çelik: "Normalleşme arayışları da Biden tarafından maalesef sabote edilmiştir"
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Normalleşme arayışları da Biden tarafından maalesef sabote edilmiştir"

Anadolu Ajansı / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Merkezi AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Normalleşme arayışları da Biden tarafından maalesef sabote edilmiştir'
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Normalleşme arayışları da Biden tarafından maalesef sabote edilmiştir'
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Normalleşme arayışları da Biden tarafından maalesef sabote edilmiştir'
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Normalleşme arayışları da Biden tarafından maalesef sabote edilmiştir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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