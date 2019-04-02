AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ankara ve İstanbul açısından sandık sonuç tutanakları ile sayım-döküm çizelgesi arasındaki uyumsuzluk bizim açımızdan net bir şekilde gözüküyor. Bu uyumsuzluğu gidermek üzere bu itirazların yapılmasından daha doğal bir şey yoktur."

AK Parti Sözcüsü Çelik :"Nihai karar mercii milletimizdir, ne derse o olacaktır"

AK Parti Sözcüsü Çelik : "YSK'de yürüyen, son derece olağan, bütün siyasi partilerin hep beraber gözlemlediği bu süreçle ilgili, sanki birtakım manipülasyonlar yapılıyormuş, birtakım örtbas etme faaliyetlerine giriyormuş gibisinden sosyal medya başta olmak üzere yapılan açıklamalar karşısında hassasiyetimizin altını çiziyoruz."

Kaynak: AA