AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu Uluslararası Hukuku Hiçe Saymaktadır (2)

'DUR' DEME VAKTİ GELMİŞTİR'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamasının devamında, "Uluslararası toplumun, Netenyahu'nun çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir ve geçmektedir. Netenyahu'nun tutumu, 'uluslararası toplum'un tanımını oluşturan tüm değerlere karşı açık bir saldırıdır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA