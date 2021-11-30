AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarının komisyon tarafından yürütüleceğini, onların sahasına girmek istemediğini belirterek, "Değerli vatandaşlarımızın hiçbir kuşkusu olmasın, bize iletilen her mesajı alıyoruz, hassas bir şekilde değerlendiriyoruz." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DW Türkçe'nin, "Dünyada en fazla Çerkes nüfusu Türkiye'dedir. En büyük asimilasyon da Türkiye'dedir." ifadelerine yer verdiği paylaşımıyla ilgili soru üzerine Çelik, "Bağımsız medya, bağımsız gazetecilik diyoruz ama bazı yayın organlarının, sistematik olarak Türkiye'deki onlara göre etnik meseleleri, bir takım fay hatlarını kurcalamak istediklerini de görüyoruz. Biz buna defalarca şahitlik ettik. Burada Çerkes kardeşlerimizin asimilasyona uğradığı gibi bir şeyi, biz bağımsız bir haber cilik olarak kabul etmiyoruz. Bu bir fitne haber ciliğidir." diye konuştu.

Çerkes Forumunun bu iddialara, "Bu yaklaşım, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğine karşı bir yaklaşımdır. Biz Çerkesiz, bizden hain çıkmaz." diyerek çok güzel bir cevap verdiğini söyleyen Çelik, Çerkeslerin bu cevabı verirken kendilerini Türkiye Cumhuriyeti mensubiyeti içinde konumlandırdıklarını kaydetti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Onları Türkiye Cumhuriyeti mensubiyetinin dışında bir yerde konumlamak, azınlıkmış gibi bir yaklaşım sergilemek son derece provokatif bir yaklaşım. Türkiye'de Çerkescenin öğrenilmesi de kültürünün yaşatılması da tabi ki teminat altındadır, Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde. Burada en ufak bir şüphe ve tereddüt yoktur. Herhangi bir ayrılık gayrılık da yoktur. Çerkes kardeşlerimizin bu habere verdiği cevabın sonuna kadar arkasındayız ve yüzde 100 katılıyoruz." dedi.

2022'de uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi

Çelik, yarın ilk toplantısı yapılacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine de Bakanlığın bir yetki alanının bulunduğunu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile değerli sendikaların görüşlerinin olduğunu belirtti. Herhangi bir şekilde onların sahasına girmekten kaçınmak istediğini dile getiren AK Partili Çelik, hakkaniyetli, makul bir asgari ücret tablosunun ortaya çıkması için bütün enstrümanların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ömer Çelik, hem geçen hafta yapılan hem de bu MYK toplantısında asgari ücretle ilgili değerlendirmelerin yapıldığını, çeşitli görüşlerin ortaya koyulduğunu söyledi.

"Asgari ücret belirlenirken, vergi enstrümanı gibi enstrüman kullanılmalı, rakamlar şu şekilde olmalı" gibi bir şey söylemesinin doğru olmayacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Orada komisyon var. Nitekim müzakereler olacak. Kuşkusuz bizim bir yaklaşımımız var ama dediğim gibi hakkaniyetli, makul, adil ve sorun çözücü bir çerçevede... Şundan değerli vatandaşlarımızın hiçbir kuşkusu olmasın, bize iletilen her mesajı alıyoruz, hassas bir şekilde değerlendiriyoruz. Zaten hepimiz sahadayız. Vatandaşlarımızla oturuyoruz, konuşuyoruz, çeşitli değerlendirmeler yapıyoruz. Kuşkusuz alınan çeşitli kararların, yürünen yolun zor ve kolay zamanları oluyor. Zor zamanların da kolay zamanların da farkındayız. Pek çok krizi, önümüze gelen türbülansı, doğru siyasetler üreterek aşma deneyimine sahip bir siyasi kadroyuz. Son aylarda ortaya çıkan sıkıntıları da aşabilecek mekanizmaları, siyasetleri üretmeye çalışıyoruz. Şunun bilinmesini isterim, tabi ki AK Parti MYK'sı bu sıcak gündemle ilgili olarak kapsamlı bir değerlendirme yapmıştır. Dediğim gibi bu enstrümanların hepsi masadadır."

Çelik, Kovid-19 ile ilgili yeni varyant haberler inin geldiğine de dikkat çekti. Çelik, Sağlık Bakanlığının tavsiyelerinin iyi izlenmesi gerektiğini belirterek, virüsten en büyük koruyucuların maske, mesafe ve temizlik olduğunu vurguladı.

(Bitti)

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet