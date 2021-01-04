AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (5)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasına ilişkin, "Rektör olarak atanan hocamızın siyasi kimliği üzerinden bir tartışma yürütülüyor. Geçmişteki bir Boğaziçi Üniversitesi rektörünün ANAP'a danışmanlık yaptığı biliniyor. Geçmişteki Boğaziçi Üniversitesi rektörünün o zamanki SHP adıyla bilinen partiye yakınlığıyla biliniyor. Bir insanın siyasi kimliği olması suç değildir." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

2021'de yapılması planlanan ekonomi ve hukuk alanındaki reform çalışmalarının hangi aşamada olduğuna yönelik soru üzerine Çelik, bu konudaki çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edileceğini ve onun uygun gördüğü bir takvim içerisinde Meclis'e geleceğini belirtti.

Çelik, Almanya'da bir eyalette Aleviliğin ayrı bir inanç grubu olarak gösterilmesine yönelik soru üzerine, Almanya merkezli yapılan, Alevi vatandaşların Türkiye'den koparılması yönündeki faaliyetleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Bu faaliyetlerin sistematik bir şekilde uzun süredir yapıldığını kaydeden Çelik, şunları söyledi:

"En bilinen deyimiyle 'Ali'siz Alevilik üretmek' şeklinde çeşitli örgütlerin ortaya koyduğu faaliyetler var. Bunlar daha önceden kendilerine Almanya içerisinde bir müstakil alan yaratmak için Aleviliği İslam'ın dışında ayrı bir din olarak göstermeye çalışıyorlardı. Anlaşılıyor ki bu bahsettiğiniz eyalet kararı bunun bir neticesidir. Şimdi son zamanlarda başka bir faza geçildiğini görüyoruz. Aynı zamanda da onların Türklük ile ilgisi olmadığı, Anadolu'nun eski kavimlerinden bazılarının devamı oldukları şeklinde bir görüş ifade ediliyor. Tabii Türkiye Cumhuriyeti içerisinde Sünni Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Alevi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi bir ayrımı asla kabul etmeyiz. Böyle bir şey söz konusu olamaz."

Ömer Çelik, yurt dışındaki Alevi vatandaşlarla ilişkilerin yoğun bir şekilde sürdüğünü dile getirerek, "Aleviliği İslam'dan koparmaya çalışan, Aleviliği Türklükten koparmaya çalışan gayretlerin, esasında Alevi vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin faydasına değil birtakım yabancı istihbarat örgütlerinin projeleri çerçevesinde ortaya çıkmış faaliyetler olduğunu da biliyoruz. Buna karşı da mücadele verecek güce sahibiz. Bu konuları da yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

"Hocaları akademik kabiliyetleriyle mi siyasi birtakım yakınlıklarıyla mı değerlendireceğiz?"

Prof. Dr. Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasına ilişkin tartışmayı da değerlendiren Çelik, atamanın yasal çerçevede yapıldığına dikkati çekti.

Çelik, akademik özerkliğin ya da akademik özgürlüğün yok edildiği gibi bir söylemin hiçbir geçerliliğinin olmadığını vurgulayarak, "Başka üniversiteler için de söz konusu oldu. Ama işin geldiği noktada şu var, rektör olarak atanan hocamızın siyasi kimliği üzerinden bir tartışma yürütülüyor. İsim vermek istemiyorum, geçmişteki bir Boğaziçi Üniversitesi rektörünün ANAP'a danışmanlık yaptığı biliniyor. Geçmişteki Boğaziçi Üniversitesi rektörünün o zamanki SHP adıyla bilinen partiye yakınlığıyla biliniyor. Başka yakınlıklar da bilinen bir şeydir. Bir insanın siyasi kimliği olması suç değildir." şeklinde konuştu.

Bu noktada yapılması gerekenin akademik ve idari hedeflere ulaşmak, akademisyenlerin dünyaya ve Türkiye'ye daha çok katkı yapacağı alanları oluşturmak, öğrencilerin hayatla ilgili ideallerine ulaşması için gerekli ortamların daha iyi sağlanması üzerine faaliyet göstermek ve bu faaliyetlere yardımcı olmak olduğunu anlatan Çelik, "Netice itibarıyla Boğaziçi Üniversitesi şu grubun ya da bu grubun değil, milletimizin hepsinin. Oradaki öğrenciler milletimizin geleceğine hizmet edecekler. Oradaki hocalarımız milletimizin geleceği için bu çocukları yetiştiriyorlar." ifadesini kullandı.

"Üniversiteyi kendi siyasi faaliyetlerinin bir lojistik unsuru haline getirmeye çalışıyorlar"

AK Parti Sözcüsü Çelik, eskiden ve bugün uygulanan rektör atama yöntemlerine değinerek, şu bilgileri verdi:

"Bu yöntemi beğenmeyebilirsiniz, siyaseten tavsiyede bulunabilirsiniz ama tutup da 'Bu yöntem gayrimeşrudur.' diyemezsiniz. Bir de tutup kayyum diyerek, belli kesimlerin dilini kullanarak, bu şekilde siyasallaştırdığınız zaman söylediğiniz sözün hiçbir manası kalmaz. Hocamızın AK Parti teşkilatlarında çeşitli yerlerinde görevleri olmuş. Başka bir hocanın CHP'nin danışman kurulunda, CHP örgütlerinde veya başka örgütlerde görevi oluyor. Biz hocaları akademik kabiliyetleriyle mi siyasi birtakım yakınlıklarıyla mı değerlendireceğiz?"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'li bazı milletvekillerinin, öğrenciler tarafından Boğaziçi Üniversitesinde yapılan eyleme katılıp "örgütlü dayanışma" çağrısı yapmasına yönelik soru üzerine Çelik, "Hocamızın siyasi kimliğine vurgu yapanlar, aslında kendi siyasi fanatizmlerini örtbas etmeye çalışıyorlar. Boğaziçi Üniversitesini, akademisyenlerini, öğrencilerini kendi siyasi faaliyetlerinin, fanatizmlerinin bir lojistik unsuru haline getirmeye çalışıyorlar. Bu son derece yanlış bir şey." değerlendirmesini yaptı.???????

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin