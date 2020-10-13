AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (5)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmaya ilişkin, "Gerçekten çatışma dursun isteyenlerin, anlamlı bir noktaya varılsın isteyenlerin, aslında Türkiye'nin masada bulunmasını arzu etmesi gerekir. Böyle bir şey olduğunda Türkiye hazırdır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmaya ilişkin, "Gerçekten çatışma dursun isteyenlerin, anlamlı bir noktaya varılsın isteyenlerin, aslında Türkiye'nin masada bulunmasını arzu etmesi gerekir. Böyle bir şey olduğunda Türkiye hazırdır." dedi.

Çelik, parti genel merkezindeki, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in, HDP'ye yönelik açıklamalarına ilişkin soru üzerine Çelik, başka bir siyasinin, partisiyle ilgili değerlendirmelerine yönelik görüş belirtemeyeceğini söyledi.

Çelik, HDP'nin Türkiye'nin bir partisi olmaktan ziyade başka odakların partisi gibi davranmasının örneğini TBMM'de alınan ortak kararlar sırasında gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bütün partiler, bir tek bu parti hariç, Türkiye'nin milli meselelerinde ortak bir bildiri imzaladıkları zaman, Türkiye ile Türkiye düşmanları arasında bir fark gözetmediğini gösteren siyasi bir pozisyon alıyor ya da Türkiye'nin dostlarına dönük olarak Türkiye'nin desteği söz konusu olduğunda Türkiye'nin dostları ile Türkiye'nin düşmanları arasında bir fark gözetmediğine dair bir pozisyon alıyor. Bunun neresi Türkiyelileşme olacak."

"Canlı derse katılımın 1 milyon kişiyle sınırlı olduğu iddiası doğru değil"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzaktan eğitim uygulamasına yönelik açıklamasına ilişkin soru üzerine Çelik, canlı derse katılımın 1 milyon kişiyle sınırlı olduğu iddiasının doğru olmayıp katılımcı kapasitesinin artırılabildiğini vurguladı.

Çelik, "Aksayan, eksiği olan bir yer varsa bunları ilettiklerinde de bu meseleyle ilgilenilmektedir. 100 bin canlı dersle 2 milyon civarında öğrenci video konferansla ders almaktadır." ifadesini kullandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Berberoğlu kararı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı sonrasında Enis Berberoğlu'na ilişkin yeniden yargılamaya yer olmadığına ilişkin kararına yönelik soru üzerine ise Çelik, şunları söyledi:

"Kararla ilgili olarak yerel mahkeme, kendi kararında ısrar edeceğini söyledi. Dolayısıyla bu süreç hukuki bir süreç. Benim bu süreçle ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Yani bu yargısal bir süreç. Fakat burada Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından, siyaset açısından baktığınızda Türkiye Büyük Millet Meclisinin herhangi bir işlem yapabilmesi için ortadaki kesin hükmün kalkması gerekiyor."

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın televizyona çıkarılacağı iddiası

Çelik, "Doğu Perinçek, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın televizyon kanallarına çıkartılacağını ve ateşkes çağrısı yaptırılacağını iddia etti. Bu iddiaları nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna, şu cevabı verdi:

"Bu konunun bizle ilgisi yok. Bu konu kim tarafından gündeme getirilmişse ona sormak lazım. Böyle bir şey söz konusu değil. Saçma sapan bir iddiadır. Bunu gündeme almak da bizi, hiçbir şekilde söz konusu olmayan bir şeye cevap veren durumuna düşürür. Söz konusu olan terör örgütünün başıdır, cezasını çekmektedir."

"Azerbaycan tarafı savaş sürecinde Türkiye'nin de masada, görüşmelerde olması gerektiğine dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin yeni bir pozisyon alma durumu söz konusu olabilir mi, diplomatik atağa geçilebilir mi?" sorusuna Çelik, "Azerbaycan tarafının, Türk tarafının masada yer almasını arzu etmesi sürece olumlu katkı yapmak açısındandır. Türkiye, dünyada pek çok çatışma noktalarında engin bir müzakere deneyimine sahip." yanıtını verdi.

Türkiye'nin, Azerbaycan'ın yanında olduğunu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunduğunu ve Azerbaycan'ın yaptığı işin vatan savunması olduğunu vurgulayan Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Masayı kuranların, masayı yanlış kurdukları nerede görüldü? Ateşkes birkaç saat içerisinde Ermenistan tarafından ihlal edildi. Dolayısıyla masanın kurulmasında demek ki bir yanlışlık var. Türkiye'nin buradaki güçlü desteğini, sanki Türkiye savaşın fiili bir parçasıymış gibi göstermeye çalışanlar konuyu başka yere çekmeye çalışıyorlar. Biz Ermenistan tarafında savaşın fiili parçasının kimler olduğunu net bir şekilde görüyoruz. PKK terör örgütünden birtakım yabancı devletlerin istihbarat faaliyetlerine kadar her şey var orada. Dolayısıyla Türkiye bu konuya olumlu katkı verebilecek yüksek bir kapasiteye sahiptir. Gerçekten çatışma dursun isteyenlerin, anlamlı bir noktaya varılsın isteyenlerin, aslında Türkiye'nin masada bulunmasını arzu etmesi gerekir. Böyle bir şey olduğunda Türkiye hazırdır."

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin