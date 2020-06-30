AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu (2) Açıklaması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına ilişkin, "Buna karşı dünya ayağa kalkmazsa İsrail kademe kademe uluslararası düzenin bütün meşruiyetini yok edecektir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına ilişkin, "Buna karşı dünya ayağa kalkmazsa İsrail kademe kademe uluslararası düzenin bütün meşruiyetini yok edecektir." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

"Bataklık" operasyonuna ilişkin değerlendirmede bulunan Ömer Çelik, şöyle konuştu:

"Bu uyuşturucuyla mücadele meselesi gündemimizde yer alıyor. Biz MYK olarak da uyuşturucu meselesini Türkiye'nin içerisinde yabancı devletlerin ya da yabancı odakların bir geçiş üssü olarak kullanması meselesini öteden beri takip ederiz. Bu konuda son derece hassas davranırız. Bataklık adı verilen bu operasyon gerçekten ülkemizin içerisinde oluşturulmaya çalışılan bu bataklıkla mücadele konusunda tarihi bir adımdır."

Çelik, bakanlıkların iş birliğiyle MASAK'ın koordinasyon içerisinde uyuşturucu meselesinin üzerine gidildiğini belirterek, "İçişleri Bakanımız tarafından ilan edilen bu operasyonun tarihi niteliği büyüktür. Bundan sonrasında da uyuşturucu satıcılarına, uyuşturucu kullanılmasına karşı tedbirler alarak kesinlikle göz açtırmayacağız." diye konuştu.

Libya'daki gelişmelere değinen Çelik, şunları söyledi:

"Darbeci Hafter milislerinden kurtarılan Tarhune'deki toplu mezarlar, uluslararası kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı. BM İnsan Hakları Konseyi Libya'daki insan hakları ihlallerine ilişkin araştırma yapmak üzere bir heyetin ve inceleme misyonunun kurulduğunu ifade etti. Şimdi burada garip olan şudur; Darbeci Hafter'e destek veren Fransa'nın, darbeci Hafter'in işlediği cinayetlere destek veren ve bu toplu mezarların arkasında desteği bulunan Fransa'nın ikide bir çıkıp Türkiye'yi suçlaması... En son Macron yine çıkmış Türkiye'nin bir suç işlediğini ifade ediyor.

Sayın Macron'a buradan ifade etmek isteriz; Libya'da suç işleyen sizsiniz. Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. Geçmişte Ruanda'da yaptığınız hataların aynısını Libya'da tekrar ediyorsunuz. Bakın İngiltere'deki İndependent gazetesi açık bir şekilde yazdı, 'Fransa ve Macron Libya'daki başarısız politikalarını örtmek için Türkiye'yi hedef alan bir politik komedi içerisine düşüyorlar'. Burada eğer bir insanlık suçundan bahsedilecekse hukuka aykırı bir durumdan bahsedilecekse Macron'un arkasında olduğu eylemlerdir hukuka aykırı olanlar."

"Sayın Macron'un dikkat etmesi gerekir"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik eleştirilerini sürdüren AK Parti Sözcüsü Çelik, şöyle devam etti:

"Sayın Macron'un şuna dikkat etmesi gerekir. Yemen'de 2015 yılından beri süren savaşta sayısız insan hakları ihlalleri raporu olmasına rağmen, Fransa buraya silah satmaya, burada savaşan ülkelere silah satmaya devam etmiştir. Birçok ülkeye silah satmıştır. Hem insan haklarından bahsediyor, insan haklarından bahsederken de aynı şekilde insan hakları ihlallerine sebebiyet veren silah satışına da devam ediyor. Şimdi ne yapıyorlar? Libya'da içine düştükleri durumdan dolayı bir çıkış noktası arıyorlar. Bu çıkış noktasını yine yanlış bulmuş Macron ve bunu Türkiye'ye saldırarak telafi etmeye çalışıyor. Türkiye ne yapmıştır ' Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek vermiştir. Hiç kimsenin tanımadığı ve gayrimeşru ilan ettiği Hafter yönetimine destek veren kimdir' Macron'un ve Fransa'nın kendisidir. Savaş suçlarını işleyen Hafter'e kendisi destek vermiştir."

Ruanda'daki 1994 yılında gerçekleşen katliama ilişkin Çelik, şunları söyledi:

"1994'te Ruanda'da yaptıkları hatanın aynısını bugün Libya'da yapmaya devam ediyorlar. Kesinlikle o zaman hatırlayın 20. yüzyılın en büyük katliamlarından bir tanesidir 94'te Ruanda'da yapılan. 100 gün içerisinde bir milyona yakın insan öldürüldü. Peki 100 gün içerisinde 1 milyona yakın insanı öldüren bu yönetimin arkasında kim vardı? Yine Fransa vardı. bütün bunları hiç düşünmeden Türkiye'yi suçlamaya kalkmaları üstelik de Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza suç isnat etmeye kalkmaları doğrusunu söylemek gerekirse aynı basiretsizliği göstermeye devam ettiklerini gösteriyor."

"İsrail bütün meşruiyetini yok edecektir"

Çelik, İsrail'in Batı Şeria'daki bazı bölgeleri ilhak planına ilişkin, şunları kaydetti:

"Bunun sadece kınamakla bir yere varılamayacağı açıktır. Yani daha öncesinde 1967 öncesindeki statükoyu nasıl yok ettiyse 1980'de Doğu Kudüs'ü, 1981'de Golan Tepeleri'ni nasıl ilhak ettiyse... Sadece protestolarla İsrail'in durmayacağı açıktır. Dolayısıyla burada küresel düzeni yok etmeye dönük bir sonuç doğuracak bir tutum ortaya koyduğunu, bunu herkesin görmesi gerekiyor. Uluslararası düzenin temellerini tamamen sarsacak bir adımdır Batı Şeria'nın ilhakı. Buna karşı etkili bir şekilde eylem ortaya koyacak bir şekilde dünya ayağa kalkmazsa kademe kademe İsrail uluslararası düzenin tamamını, bütün meşruiyetini yok edecektir.

Bakın 25 Avrupa ülkesinden bine yakın parlamenter ortak bir bildiri yayınladılar ve İsrail tarafından Batı Şeria'nın ilhakıyla ilgili endişelerini dile getirip bunun çok sıkıntılı sonuçları olacağını, çok kötü sonuçları olacağını Avrupa liderlerinin ortak tepki vermesi gerektiğini ifade ettiler. Tüm dünyanın buna tepki vermesi gerekiyor. Uluslararası hukukun temel ilkelerini yok sayan bir İsrail hükümeti ile karşı karşıyayız."

(Sürecek)

Kaynak: AA