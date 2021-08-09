AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fitne ateşine karşı mücadele yöntemlerimizi, vatandaşımıza doğru bilginin ulaşması konusundaki mekanizmalarımızı daha da güçlendirmemiz gerektiğiyle ilgili değerlendirme yaptık." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fitne ateşine karşı mücadele yöntemlerimizi, vatandaşımıza doğru bilginin ulaşması konusundaki mekanizmalarımızı daha da güçlendirmemiz gerektiğiyle ilgili değerlendirme yaptık." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, orman yangınları esnasında herhangi bir şekilde yalan haberlerin yayılmasına karşı güçlü bir duruş sergilenmesi gerektiğini ele aldıklarını söyledi.

Siyaset kurumunun, yangının sönmesi ve vatandaşın yanında olmak gibi bir hassasiyet üretmesi gerekirken maalesef bazı siyasilerin, yangın ateşinin yanına fitne ateşi yakmaya çalıştığını gördüklerini ifade eden Çelik, yangınla mücadele kadar fitne ateşiyle mücadelenin de devreye aldıkları bir konu olduğunu belirtti.

Bütün vatandaşların yarasının sarılması için gayret gösterilirken bir siyasetçinin "Sadece AK Partililere yardım ediliyor." şeklinde, siyasi hayatlarında gördükleri en vahşi, acımazsız, ilkesiz yalanlardan birini söylediğini ifade eden Ömer Çelik, "Zor zamanlarda provokasyona, yalan habere, dezenformasyona karşı çok daha güçlü bir duruş sergilememiz gerektiği MYK'de değerlendirildi. Sağlıklı bir şekilde yaraların sarılması için gayret gösterenlere, hangi siyasi partiden olursa olsun elini uzatanlara, gönüllü giden vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunarız. Nihayetinde her şey millet için. Devletin imkanları milletin hizmetindedir." diye konuştu.

Çelik, bütün güçlerini yangını söndürmeye odaklamaları gerekirken kuvvetlerini bölen ve provokasyon çıkarmaya çalışan yaklaşımların ibretlik bir tablo ortaya koyduğunu vurguladı.

Afetlerle müdahaleye ilişkin çıkarılan dersleri not ettiklerini söyleyen Çelik şöyle devam etti:

"Karşı karşıya olduğumuz provokasyonlarla daha etkili mücadele etmenin geniş çerçevede değerlendirildiğini ifade etmek isterim. Yangını ve fitne ateşini söndürmek, vatandaşımıza ve yeşil vatanımıza sahip çıkmak için koşturan herkese kimliği, siyasi aidiyeti ne olursa olsun şükranlarımızı sunuyorum. Azerbaycan'a da selamlarımızı gönderiyoruz. Azerbaycan'dan kardeşlerimiz buraya kadar geldiler, pek çok imkanla yanımızda olduklarını gösterdiler. Aynı şekilde Hırvatistan, İran, İspanya, Katar, Rusya, Ukrayna, Polonya bu zor günlerde yanımızda oldular. Verdikleri destek için teşekkürlerimizi iletiyoruz. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ülkemize gelerek verdiği destek ve Kıbrıs Türkü'nün desteğini gösterdiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Fitne ateşinin çok çabuk yayılabildiğini ve bunun çok tehlikeli sonuçlar doğurabildiğini müşahede ettiklerini anlatan Çelik, "Fitne ateşine karşı mücadele yöntemlerimizi, vatandaşımıza doğru bilginin ulaşması konusundaki mekanizmalarımızı daha da güçlendirmemiz gerektiğiyle ilgili değerlendirme yaptık." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıda, Rize ve Van'daki sel felaketlerine ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığını, bölgedeki ihtiyaçların ele alındığını bildirdi.

Son çıkan yangınların da söndürülmesiyle çok daha güçlü şekilde yaraların sarılmasına devam edeceklerini belirten Çelik, yangın sürecinde vatandaşların ve görevlilerin asaletini, nezaketini gösteren diyaloglar ve hikayelere de şahitlik ettiklerini aktardı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları

Yangınlarla mücadele sürecinde, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların elde ettiği başarıların bir nebze teselli olduğuna dikkati çeken Ömer Çelik şunları kaydetti:

"Ülke olarak 13 madalyayla toplam madalya sıralamasında 20'nci basamakta yer aldık. İki altın, iki gümüş madalya aldık. Sporcularımız ülkemize ayrıca 9 bronz madalya hediye ettiler. Olimpiyatı 35. sırada tamamladık. Okçulukta Mete Gazoz, boksta Busenaz Sürmeneli kardeşlerimizin altın madalyalarının ayrı bir yeri oldu. Bütün vatandaşlarımıza teselli vermek için Filenin Sultanları'nın mücadelesini gururla izledik. Filenin Sultanları'nın gönderdikleri mesajla, sportif rekabetin içindeyken ülkelerine moral vermek için nasıl gayret ettiklerini gördük. Bütün sporcularımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu olimpiyatlarda öne çıkan bir konu da kadın sporcularımızın öne çıkması, performanslarının çok daha belirgin hale gelmesiydi. Tokyo'da 5 kadın sporcumuz da madalya elde etti. Onları da ayrıca tebrik ediyoruz."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş