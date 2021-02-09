AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu: (4)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP üyeliğinden istifa eden Muharrem İnce'nin Cumhur İttifakı'na yönelik açıklamaları konusunda, "Cumhur İttifakı ile beraber olmak herkese nasip olmaz. İttifak kendi yolunda güçlü şekilde devam ediyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP üyeliğinden istifa eden Muharrem İnce'nin Cumhur İttifakı'na yönelik açıklamaları konusunda, "Cumhur İttifakı ile beraber olmak herkese nasip olmaz. İttifak kendi yolunda güçlü şekilde devam ediyor." dedi.

Çelik, AK Parti Genel Merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Muharrem İnce'nin CHP'den istifası ve açıklamaları sorulan Çelik, "Siyasette Cumhur İttifakı'ndan bahsederken 'Asla ve asla yapmayacağımız şey Cumhur İttifakı ile beraber olmaktır' demek tabii herkesin kendi bileceği bir iş. Ben sadece şunu söylerim; Cumhur İttifakı ile beraber olmak herkese nasip olmaz. Zaten bu irade meselesidir, nasip meselesidir. Herkes kendi kararını kendisi verir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın kendi yolunda güçlü şekilde devam ettiğine dikkati çeken Çelik, MHP'nin kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tüm MHP camiasına tebriklerini iletti.

CHP'deki istifaları ve sonrasında yapılan tüm açıklamaları yakından takip ettiklerini aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Bu gelişmeler olduğu zaman Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne haksız ve maalesef ahlak dışı bir şekilde 'saray' diyenler hemen 'Acaba bu gelişmelerin arkasında Cumhurbaşkanımız, partimiz ya da hükümetimiz var mı?' gibisinden bir tavır içerisine giriyorlar. Zaten kendisinin partisinden birileri istifa ettiği zaman birileri çıkıp da bunu bize bağlıyorsa aslında bu ne kadar zayıf ve kırılgan olduklarını gösteriyor. Yani biz böyle istediğimiz yerden, istediğimiz milletvekilini sökebiliyorsak, zaten bunu bu şekilde iddia eden birisi aslında kendi partisine haksızlık ediyordur. Kendi partisinin iradesine, kendi partisinin birliğine haksızlık ediyordur. Hatırlarsanız Sayın İnce'yi göstererek referans vererek de 'İşte saraya giden CHP'li' diye bir şey uydurmuşlardı aylar evvel. Bu tartışma konusu olmuştu, halbuki böyle bir şeyin olmadığı ortaya çıktı."

"Atatürk'ün istismar edilmesi konusundaki kötü siyasi gelenek hala devam ediyor"

"CHP'deki istifaları, bir başka partinin iç meselesi ve siyasette birtakım yeni oluşumların ortaya çıkması olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullanan Çelik, "Yalnız siyasi tarihe geçsin diye bir not düşmek isterim burada, o da şudur; maalesef geçmişte bu ülkeye çok zarar verdiği halde Atatürk'ün istismar edilmesi konusundaki kötü siyasi gelenek bazılarında hala devam ediyor." dedi.

Çelik, şöyle devam etti:

"Bu istifalardan yaklaşık bir hafta evvel, yani üç milletvekilinin istifasından bir hafta evvel, bir CHP yöneticisi çıktı AK Parti'yi Atatürk karşıtlığıyla suçladı. Halbuki defalarca söyledik, devletimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşı'mızın Başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin ortak değeridir, devletimizin kurucusudur. O'nu sadece bir partinin ideolojisinin içerisine sıkıştırmak, ya da bir partiyi ondan yanaymış, diğerleri buna karşıymış gibi göstermek Atatürk'e verilecek en büyük zarardır, Atatürk'ü ortak değer olmaktan çıkarma gayretidir. Şimdi ne oldu geldiğimiz noktada, bir hafta evvel AK Parti'yi suçluyordu bir tanesi 'Siz Cumhuriyet karşıtısınız, Atatürk karşıtısınız' diye. AK Parti'yi Cumhuriyet karşıtlığıyla, Atatürk karşıtlığıyla suçluyordu. Bir hafta sonra üç milletvekili istifa ederken, istifalarının odak noktası neydi; CHP'nin Atatürk'ten uzaklaşması. Nitekim daha sonraki istifada da buna vurgu yapıldı. Yani bir hafta evvel bizi bununla suçlamaya kalkan bir CHP yöneticisi söz konusuydu canlı yayında. Ondan sonra kendi partilerinden arkadaşları kendilerini aynı konuyla ilgili olarak yargılayarak ayrıldılar."

AK Parti'ye dönük bu tür yanlış değerlendirme biçiminden vazgeçilmesi ve uzak durulması çağrısında bulunan Çelik, "Atatürk'ün bu ülkenin ortak değeri olduğuna dair vurguyu öne çıkaran, gerçek saygıyı ve gerçek hassasiyeti göstermiş olur. Onun yerine bir partiyi Atatürk'ten yana, diğerlerini Atatürk'e karşı gibi göstermek aslında Atatürk'ün istismar edilmesinden başka bir şey değildir. Bu konuda hassas olunması açısından da bu anektodu bir tarihi not olarak düşmüş olayım." dedi.

"Siyasetçi kürsüye çıktığı zaman konuştuğu konuyu bilecek"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir projenin finansmanı için Hazine'nin borçlanma faizinin yarısı oranında borçlandığı şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine Çelik, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bugün grup toplantısında bu meseleyi ele aldığını hatırlattı.

Çelik, şunları kaydetti:

"CHP maalesef dış politika konusunda yaptığı hatayı dış finansman konusunda da yapmaya başlamış, öyle gözüküyor. O kadar da çok ekonomiden konuşan aktörleri var. Halbuki çok taraflı bankalardan yapılan özel amaçlı proje finansmanı kredileri ile bütçe finansmanı amacıyla yapılan Hazine'nin tahvil ihraçlarının birbirine karıştırılmaması gerekir. Hazine ve Maliye Bakanlığı bununla ilgili çok güçlü bir açıklama yaptı. Zaten belediyelerin aldığı krediler için de yine Hazine ve Maliye Bakanlığının izni talep ediliyor. Yani böyle sanki orada bir özerk yapı varmış, başka bir devlet oluşumu varmış gibisinden, sanki Hazine ve Maliye Bakanlığından hiç onay alınmamış, ya da bu tip mukayeseler konusunda bilinçli olarak çarpıtarak bu şekilde ifadeler ortaya koyulması, doğrusunu söylemek gerekirse siyasi sorumsuzluğun örneklerinden biri olarak tarihe geçecek."

Çelik, "Siyasetçi kürsüye çıktığı zaman konuştuğu konuyu bilecek. Hiç bilmediği bir konuysa onunla ilgili iyi bilgi alacak. Yani sadece oraya yazılmış metni okumak şeklinde bu olmuyor. Doğrusu siyasi açıdan sorumsuz örneklerinden biri olarak siyasi tarihimize geçmiştir diye düşünüyorum." diye konuştu.

"Esnafın ve diğer kesimlerin taleplerini yakından takip ediyoruz"

Toplantının sonunda Kovid-19'a yönelik değerlendirmelerde bulunan Çelik, mutasyona uğrayan virüs konusunun yakından takip edildiğini söyledi.

Salgın sebebiyle alınan tedbirler çerçevesinde esnafın ve diğer kesimlerin ilettikleri talepleri parti olarak yakından takip ettiklerini ve değerlendirdiklerini vurgulayan Çelik, "Şimdiye kadar pek çok destek verildi. Bundan sonrasında da bu çalışmalar tabii ki devam edecek." ifadesini kullandı.

Çelik, kısa süre içinde normal hayata kavuşmayı ümit ettiklerini belirterek bunun maske, mesafe ve temizlik konusuna gerekli hassasiyetin gösterilmesiyle mümkün olabileceğini vurguladı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş