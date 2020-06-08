AK Parti Sözcüsü Çelik: (Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in gözaltına alınması) Gazetecilerle...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: (Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in gözaltına alınması) Gazetecilerle...

AK Parti Sözcüsü Çelik: (Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in gözaltına alınması) Gazetecilerle ilgili yargı süreci devam ediyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik: (Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in gözaltına alınması) Gazetecilerle...
08.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:12

AK Parti Sözcüsü Çelik: (Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in gözaltına alınması) Gazetecilerle ilgili yargı süreci devam ediyor. Askeri casusluk suçu çerçevesinde bir soruşturma söz konusu. Onu beklememiz gerekiyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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