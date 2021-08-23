AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'de Kovid-19 aşısına ulaşım konusunda bir sorun bulunmadığını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'de Kovid-19 aşısına ulaşım konusunda bir sorun bulunmadığını bildirdi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümünü kutlayan Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitleri rahmet ve saygıyla anarak, terörle mücadelede, yangın ve sel felaketinde şehit olanlara ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

MKYK toplantısında, yangın ve sel felaketlerinde gelinen nokta ile bundan sonra yapılacakların geniş şekilde gündemlerinde yer aldığını anlatan Çelik, toplantıda, alınacak tedbirlerin de görüşüldüğünü ve iç siyasete ilişkin değerlendirmelerin yapıldığını kaydetti.

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantının açılışında yaşanan felaketler ve alınacak tedbirler konusunda görüşlerini paylaştığını, göçmen konusu ile Afganistan konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunduğunu aktardı.

Türkiye'nin büyük bir yangın felaketi atlattığını hatırlatan Çelik, yangınlarla ilgili sabotaj ihtimali konusunda güvenlik güçlerinin çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Çelik, "Bu yangınların failleri ile ilgili de bazı yakalamalar ortaya çıkmaya başladı. Burada dediğim gibi hem yangın felaketi ile mücadele ederken hem de fitne ateşi ile mücadele etmek zorunda kaldık. Birçok yalan ortaya çıktı. Bu kritik günlerde, özellikle kriz günlerinde bu yalanlarla nasıl mücadele etmemiz gerektiği konusunda da bir kapsamlı değerlendirme, buradaki tecrübelerden yola çıkarak yaptık ve yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Yangınlara müdahalede kullanılan araçlara ilişkin bilgi veren Çelik, küresel ısınmanın işaretleri ve iklim değişikliğinin ortaya koyduğu tablonun, daha yüksek kapasite ile bu krizlerin karşılanması gerektiğini herkese gösterdiğini belirtti.

"252 milyon fidanı toprakla buluşturmuş olacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yangın ve sel felaketlerinden etkilenenlerin ihtiyaçlarının giderilmesi, zarar gören hayvanların korunması, eşya, tarım ve turizm ile ilgili zararların giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

En önemli meselelerinden birinin, orman varlığını korumak ve artırmak olduğuna dikkati çeken Ömer Çelik, şöyle devam etti:

"Nerede bir orman yangını olsa, işte 'bunların imara açılacağı, buralara tesis yapılacağı' gibi, maalesef gerçekle alakası olmayan yaklaşımlar ortaya koyuluyor. Bir kere daha söylemek isterim, Anayasa'nın 169. maddesinde belirtildiği gibi bunlar aynen orman alanı olarak korunacaktır. İnşallah yıl bitmeden 252 milyon fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Doğayı, doğal varlıkları daha çok korumak için ne kadar kapasite arttırmamız gerekiyorsa bunlarla ilgili tedbirleri de almaya devam edeceğiz."

Sel felaketleri

Karadeniz'de yaşanan sel felaketine ilişkin de bilgi veren Çelik, "Bazı vilayetlerimizde bir yılda yağan yağış bir günde yağdı, böylesine bir tabloyla karşı karşıya kalındı. Tabii altyapıdaki sorunlarla bu birleşince dere yataklarına ev yapılması ve benzeri konularla birleşince maalesef büyük bir felaketin ortaya çıkması bu şekilde söz konusu oldu." diye konuştu.

Bundan sonra çok yönlü tedbirler alınması gerektiğine işaret eden Çelik, şunları söyledi:

"Bir yandan Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınları çıkıyor, bir yandan bir yılda düşen yağmur miktarı kadar bir günde bir vilayete bir bölgemize yağmur düşüyor. Ama burada altyapı sorunları ile birleşince çok büyük bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu yapılaşmayla, altyapı sorunlarıyla ilgili, bunlar üzerinde de daha titizlikli bir çalışma, özellikle dere yataklarına ev yapılması konularıyla ilgili daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda bir irade söz konusudur. Bundan sonraki çalışmalar bu yönde bu kararlılıkla sürecektir."

"Aşıya ulaşım konusunda bir sorun yok"

Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin de konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, aşılanmanın gönüllülük esasına göre yürütüldüğünü, herkesin arzu ettikleri takdirde aşıya ulaşabildiğini aktardı.

Çelik, "Hem sosyal medyada hem başka yerlerde her gün bu aşı konusu ile ilgili çeşitli taraflar ortaya çıkıyor, çeşitli çalışmalar ortaya çıkıyor, çatışmalar ortaya çıkıyor ve tartışmalar ortaya çıkıyor. Bu konu siyasetçinin karar vereceği bir konu değil, bu nihayetinde bilim insanlarının karar vereceği bir konu. Türkiye'de de Bilim Kurulu tarafından bu sürecin yönetilmesi, Bilim Kurulu tarafından bu süreçle ilgili gereklerin ortaya koyulması baştan itibaren gösterilen bir hassasiyettir." şeklinde konuştu.

Dünyadaki bilim insanlarının bu hastalıkla mücadele etmek için aşı yapılmasının zorunlu olduğunu ifade ettiklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Nihayetinde bilim insanlarına, kendi bilim insanlarımıza, dünyadaki bilim insanlarına güveniyoruz ve bu aşılama çalışmalarının canları korumak için büyük bir gayretle büyük bir fedakarlıkla yapıldığını da izliyoruz. Şunu da unutmayalım ki birçok ülke aşıya ulaşmaya çalışıyor, ulaşamıyor. Birçok ülkede ya aşı yok ya da aşı olsa bile Türkiye'deki gibi böylesine mükemmel bir organizasyon sistemi, böylesine bir sağlık sistemi yok, bu kapasite yok. Allah'a şükür ülkemizde aşıya ulaşım konusunda bir sorun yok."

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının aşı olmadığına dikkati çeken Ömer Çelik, "Dolayısıyla burada çeşitli kesimlerin tartışmaları tabii ki fikir hürriyetidir tabii ki saygı duyarız. Bu bir gönüllük meselesidir, kimse için bir zorlama söz konusu değildir. Fakat her meselede olduğu gibi bu meselede de gerçek bilgi üzerinden tartışma yapmak gerekir. Dolayısıyla bilim insanlarını dinlemek gerekir, bilim insanlarının çalışmalarına onların tavsiyelerine kulak vermek gerekir. Canları korumak için bu en önemli konudur." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay