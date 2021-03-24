AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin milletin huzurunda yeni bir kadro ile yeni dönemi kucaklayacağını söyledi.

Çelik, parti genel merkezinde, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklama yaptı.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek döneme ilişkin çalışmalar hakkında MKYK üyelerine bilgi verdiğini söyleyen Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) görev alacak isimleri paylaştı.

Çelik, partisinin büyük kongresini gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Artık önümüzdeki dönemde 2023 seçimleri, 2024 seçimleri ile ilgili olarak bu MKYK'mız partimizin en üst yönetim organı olarak içinden çıkardığı MYK'mızla birlikte bütün bu siyasi süreçleri yönetecek." dedi.

Geçmiş dönemde görev yapan MKYK'nin tarihi olaylara şahitlik ettiğini vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"Örneğin 30 yıldır işgal altında olan Karabağ topraklarının kurtarılması şeklindeki bir süreci MKYK üyeleri olarak çok ayrıntılı bir şekilde takip etmiştik. Bu çok tarihi bir olaydı. Nitekim milletimizin büyük arzusu olan Ayasofya'nın yeniden cami olarak işlevine devam etmesi, asli işlevine dönmesi milletimizin büyük bir talebiydi. Geçmiş dönemdeki MKYK'mız bu süreci yakından takip etti, bu süreçle ilgili siyasi tartışmaları yönetti. Yine Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hem siyasi tarihimizde hem Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde çok önemli yer edinen, edinmeye devam eden gelişmeler. MKYK'mız partimiz adına bunları da yönetmişti, bütün bu süreçleri."

Çelik, Diyarbakır annelerinin selamlarını aldıklarını, başlarının üzerine koyduklarını belirterek, "Onların bugün için gönderdiği selamın son derece kıymetli olduğunu biliyoruz." dedi.

Kongrede, Cumhur İttifakı'nın birliğinin ve beraberliğinin altının çizildiğini aktaran Çelik, "Geleceğe dönük irademizin altı çizildi ve bu şekilde milletimizin huzurunda yeni bir kadro ile AK Parti yeni dönemi kucaklayacak. Yeni dönemde bu politikaları MKYK'mız ve MYK'mız takip edecek. Bu MKYK'dan sonra arkadaşlarımız bir tanışma yemeği yiyecekler ve bu güzel günü, bu özel günü bu şekilde tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Çelik, kabine değişikli tartışmalarına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu. Benim onunla ilgili var ya da yok demem ya da şu tarihte olacak demem gibi bir şey söz konusu değil. Ama siz de hepiniz bilirsiniz, hepiniz uzun zamandır Ankara'da görev yapıyorsunuz. Bu tip durumlardaki bütün tahminler boşa çıkar, ne zaman yapılacağı, nasıl yapılacağı tamamen Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. O listelerin de her zaman yanlış olduğunu, çoğu kez uydurma olduğunu hepiniz görmüşsünüzdür. Ankara siyasetinin cilvelerinden bir tanesi bu kabine revizyonun ne zaman olacağını düşünmek ve değerlendirmek, bunu konuşmak, bununla ilgili tahminlerde bulunmak. Ama dediğim gibi o, Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan bir konudur."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay