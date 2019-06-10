AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milli takımımıza İzlanda Havaalanı'nda yapılan saygısız muamele, İzlanda...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milli takımımıza İzlanda Havaalanı'nda yapılan saygısız muamele, İzlanda...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milli takımımıza İzlanda Havaalanı'nda yapılan saygısız muamele, İzlanda makamlarının doğrudan sorumluluğundadır, kınıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milli takımımıza İzlanda Havaalanı'nda yapılan saygısız muamele, İzlanda makamlarının doğrudan sorumluluğundadır, kınıyoruz."

Kaynak: AA
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