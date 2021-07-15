"Milletimizin topyekün milli egemenliğe sahip çıkıp, darbeci işgale direndiği o güne inançla bağlıyız"
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"Milletimizin topyekün milli egemenliğe sahip çıkıp, darbeci işgale direndiği o güne inançla bağlıyız"

'Milletimizin topyekün milli egemenliğe sahip çıkıp, darbeci işgale direndiği o güne inançla bağlıyız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletimizin topyekün milli egemenliğe sahip çıkıp, darbeci işgale direndiği o güne inançla bağlıyız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletimizin topyekün milli egemenliğe sahip çıkıp, darbeci işgale direndiği o güne inançla bağlıyız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çelik paylaşımında, "Milletimizin topyekün milli egemenliğe sahip çıkıp, darbeci işgale direndiği o güne inançla bağlıyız. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şükranla. Kendi milletine silah çeken asker üniforması giymiş teröristler, Türkiye'yi sapık bir dini anlayışa teslim etmek isteyen bu alçaklar, o gece milletin güçlü iradesiyle emellerine kavuşamadılar" ifadelerini kullandı.

(Hülya Keklik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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