AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milletimizin talimatları ile konjonktüre dayanmayan, kalıcı ve sürekliliği... AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milletimizin talimatları ile konjonktüre dayanmayan, kalıcı ve sürekliliği olan politikalarla ekonomimizin, güvenliğimizin ve demokrasimizin gücünü garanti altına alan adımları atmaya devam edeceğiz.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milletimizin talimatları ile konjonktüre dayanmayan, kalıcı ve sürekliliği olan politikalarla ekonomimizin, güvenliğimizin ve demokrasimizin gücünü garanti altına alan adımları atmaya devam edeceğiz. Milletimiz kendisi için çalışanların yanındadır." - ANKARA Kaynak: İHA