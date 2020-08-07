AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milletimizin talimatları ile konjonktüre dayanmayan, kalıcı ve sürekliliği...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milletimizin talimatları ile konjonktüre dayanmayan, kalıcı ve sürekliliği olan politikalarla ekonomimizin, güvenliğimizin ve demokrasimizin gücünü garanti altına alan adımları atmaya devam edeceğiz.
07.08.2020 11:32 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:37
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milletimizin talimatları ile konjonktüre dayanmayan, kalıcı ve sürekliliği olan politikalarla ekonomimizin, güvenliğimizin ve demokrasimizin gücünü garanti altına alan adımları atmaya devam edeceğiz. Milletimiz kendisi için çalışanların yanındadır." - ANKARA
Kaynak: İHA