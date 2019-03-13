AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş'ın açıklamaları) Bu konuların mahkemede de görüşülmesi, kamuoyunun önünde daha açık ve net bir şekilde konuşulması için dava açma sözünden sakın geri adım atmasın. Bu davayı heyecanla beklediğimizi ifade etmek isterim."

Kaynak: AA