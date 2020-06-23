AK Parti Sözcüsü Çelik: "Macron'un siyaseti, darbecilere verilen bir destektir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Macron'un siyaseti, darbecilere verilen bir destektir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Libya ve Akdeniz konusunda Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi hedef alan açıklamaları asla kabul edilemez. Fransa, Libya'da ve Akdeniz'de istikrarsızlığı teşvik eden politikaların destekçisi durumundadır" açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
23.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Libya ve Akdeniz konusunda Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi hedef alan açıklamaları asla kabul edilemez. Fransa, Libya'da ve Akdeniz'de istikrarsızlığı teşvik eden politikaların destekçisi durumundadır" açıklamasında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, Libya'da uluslararası meşruiyete sahip yönetimin talebi doğrultusunda Libya halkına destek vermektedir. Fransa ise darbeci Hafter ve milislerine arka çıkmaktadır. Türkiye Libya halkının meşru temsilcisine destek verirken, Fransa gayrı meşru milislere destek veriyor. Hafter'in Libya halkı karşısında gerilemesi sonrasında Macron'un Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözde açıklamalarının artması tesadüf değildir. Fransa, Libya'da tarafsız değil, darbeci Hafter ve milislerinden yana taraftır. Cumhurbaşkanımız, Libya halkının gerçek ve meşru iradesini desteklemektedir. Fransa'nın desteklediği Hafter milislerinin Libya halkına karşı işlediği insanlık suçları ortadadır. Gün yüzüne çıkan toplu mezarlar bunun açık kanıtıdır. Macron'un Libya'da yabancı müdahalelere son verilmesi çağrısında bulunup çözümün Fransa olduğunu söylemesi açık hezeyandır. Eski sömürgeci zihniyetin devam ettiğinin göstergesidir. Hafter ve benzerleri sömürgeci zihniyetin aletidir. Libya'nın geleceğine Fransa değil Libya halkı karar verecektir. Cumhurbaşkanımız, Libya halkının meşru iradesini desteklemektedir. Sömürgecilerin Afrika'da elini kolunu sallayarak gezdiği dönemler geride kalmıştır. Cumhurbaşkanımızın Libya halkına verdiği destek, Libya halkının tamamını temsil eden meşru yönetime ve Libya'nın tamamının geleceğine verilen bir destektir. Macron'un siyaseti, Libya halkının meşru iradesini ve geleceğini çalmaya çalışan darbecilere verilen bir destektir. Türkiye'nin Libya'ya desteğinden rahatsız olan ve Cumhurbaşkanımıza karşı sözde açıklama yapanların yeni bir sömürgecilik peşinde koştukları net görülmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı Haber
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt Haber
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a...
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
Çanakkale Köprüsü'nün ayağına yıldırım düştü, o anlar kameralara yansıdı
Çanakkale Köprüsü'nün ayağına yıldırım düştü, o anlar kameralara yansıdı
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Prof. Dr. Orhan Şen: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz
Prof. Dr. Orhan Şen: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Maskesiz gençten pes dedirten çıkış: Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir
Maskesiz gençten pes dedirten çıkış: Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı
Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı
HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı
HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, aşı çalışmaları için ihtiyaç duyulan en az süreyi söyledi
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, aşı çalışmaları için ihtiyaç duyulan en az süreyi söyledi
İstanbul'un lüks semtinde yol göle döndü
İstanbul'un lüks semtinde yol göle döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Bülent Ersoy Dilan Çiçek Deniz
Spor Falcao Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Tahir Karapınar
Daha Fazla Sel Bursa Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Macron'un siyaseti, darbecilere verilen bir destektir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 16:05:49. #1.15#
title