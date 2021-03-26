AK Parti Sözcüsü Çelik, Limasol'da camiye yönelik saldırıyı kınadı Açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Limasol'da camiye yönelik saldırıyı kınadı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
AK Parti Sözcüsü Çelik, Limasol'da camiye yönelik saldırıyı kınadı Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) Limasol kentindeki camiye yapılan saldırıyı kınadı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) Limasol kentindeki camiye yapılan saldırıyı kınadı.

Çelik, Twitter hesabından, saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Camiye yönelik çirkin saldırıyı kınadığını belirten Ömer Çelik, "Cami duvarına haç çizip 'Türklere ölüm' tehditleri savurmak insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır. Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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