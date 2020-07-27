AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı, devletimizin kurucusu ve ilk...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı, devletimizin kurucusu ve ilk...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı, devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı kahramanlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
27.07.2020 09:05 | Son Güncelleme: 27.07.2020 10:01

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı, devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı kahramanlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyoruz. Tarihten bugüne kesintisiz bir halka olarak devam eden mücadele azmimizi daha da kuvvetli kılıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü Güncel
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Temmuz ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı Ekonomi
Temmuz ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti 3. Sayfa
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı Magazin
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Çapa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı: Korona nedeniyle önceki döneme göre iki katı başvuru var Güncel
Çapa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı: Korona nedeniyle önceki döneme göre iki katı başvuru var
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan 'katil' yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Son Dakika: Altının gram fiyatı 428 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 428 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti
Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
Mehmet Topal'dan Beşiktaş iddialarına yanıt: UEFA maçından sonra oturur, konuşuruz
Mehmet Topal'dan Beşiktaş iddialarına yanıt: UEFA maçından sonra oturur, konuşuruz
Sokak ortasında vahşet! Silahını çekip Alman kurdunu acımadan öldürdü
Sokak ortasında vahşet! Silahını çekip Alman kurdunu acımadan öldürdü
Boşanma davası açtığı için ölüm tehdidi alan kadın: Sonum Pınar Gültekin gibi olmasın
Boşanma davası açtığı için ölüm tehdidi alan kadın: Sonum Pınar Gültekin gibi olmasın
Akrabalar arasındaki park kavgasında, bıçaklanan enişte hayatını kaybetti
Akrabalar arasındaki park kavgasında, bıçaklanan enişte hayatını kaybetti
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Son Dakika: Milyonlarca adayın merakla beklediği üniversite sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika: Milyonlarca adayın merakla beklediği üniversite sınavı sonuçları açıklandı
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına 'katil' yazıldı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına "katil" yazıldı
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fatih Sultan Mustafa Şentop Pınar Gültekin Bekir Pakdemirli
Magazin Deniz Seki Sezen Aksu Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Falcao İrfan Buz Burak Yılmaz Mehmet Topal Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Bursa Muğla İzmir Çocuk
Şu an buradasınız: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı, devletimizin kurucusu ve ilk... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 10:14:59. #1.15#
title