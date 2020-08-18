AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kovid-19'la mücadele) Bütün dünyada üretim ve tüketim ağları paramparça... AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kovid-19'la mücadele) Bütün dünyada üretim ve tüketim ağları paramparça olurken, Türkiye bu süreci başarıyla yürüttü ve olağanüstü bir performans sergiledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kovid-19'la mücadele) Bütün dünyada üretim ve tüketim ağları paramparça olurken, Türkiye bu süreci başarıyla yürüttü ve olağanüstü bir performans sergiledi." Kaynak: AA