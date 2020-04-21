AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Koronavirüs sürecinde) NATO'nun dayanışma bağlamında gösterebildiği tek...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Koronavirüs salgını) Hükümetlerimiz döneminde sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim, Türkiye'yi son derece hazırlıklı hale getirmiştir.
21.04.2020 19:33 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " (Koronavirüs salgını) Hükümetlerimiz döneminde sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim, Türkiye'yi son derece hazırlıklı hale getirmiştir."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Koronavirüs sürecinde) NATO'nun dayanışma bağlamında gösterebildiği tek örnek Türkiye'nin yaptığı yardımlardır."
Kaynak: AA