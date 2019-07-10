AK Parti Sözcüsü Çelik: "KKTC yetkililerinin açıklamalarını sonuna kadar destekliyoruz, sonuna...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "KKTC yetkililerinin açıklamalarını sonuna kadar destekliyoruz, sonuna...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "KKTC yetkililerinin açıklamalarını sonuna kadar destekliyoruz, sonuna kadar arkasındayız. Gerginliği çıkaran, hukuksuz eylemlerde bulunan Yunan tarafı ve Rum tarafıdır.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "KKTC yetkililerinin açıklamalarını sonuna kadar destekliyoruz, sonuna kadar arkasındayız. Gerginliği çıkaran, hukuksuz eylemlerde bulunan Yunan tarafı ve Rum tarafıdır. Bu üslup aslında özür dilenmesi gereken bir üsluptur."

Kaynak: AA
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