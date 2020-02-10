AK Parti Sözcüsü Çelik: "KKTC Cumhurbaşkanının en son yapması gereken şey Türkiye ile karşı karşıya...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "KKTC Cumhurbaşkanının en son yapması gereken şey Türkiye ile karşı karşıya...

-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

10.02.2020 19:01 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:04
AK Parti Sözcüsü Çelik:

-AK Parti Sözcüsü 'in basın toplantısındaki konuşması - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (6)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: AK Parti Sözcüsü Çelik: "KKTC Cumhurbaşkanının en son yapması gereken şey Türkiye ile karşı karşıya...
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