AK Parti Sözcüsü Çelik: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları) Saldırganlık içine girmesi,...
-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (7 son)
Çelik: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları) Saldırganlık içine girmesi, rencide edici cümleler kurması başka cevapları da gerektirecektir."