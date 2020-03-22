AK Parti Sözcüsü Çelik, kız kardeşi vefat eden Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başsağlığı dileğinde bulundu.
22.03.2020 00:16 | Son Güncelleme: 22.03.2020 00:16
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başsağlığı dileğinde bulundu.
Çelik, Twitter'dan paylaştığı taziye mesajında, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç hanımefendinin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin. Sayın Kılıçdaroğlu'na ve ailesine partimiz adına sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA