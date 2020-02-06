AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kişiler emekli olduktan sonra, demokratik anlayışla, akılla izah...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kişiler emekli olduktan sonra, demokratik anlayışla, akılla izah...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kişiler emekli olduktan sonra, demokratik anlayışla, akılla izah edilemeyecek birtakım fikirlerini ortaya savurup, ondan sonra da 'Genelkurmay Başkanlığı yaptım' diyerek bu makamın arkasına sığınamazlar.

06.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:02
AK Parti Sözcüsü Çelik:

Sözcüsü Çelik: "Kişiler emekli olduktan sonra, demokratik anlayışla, akılla izah edilemeyecek birtakım fikirlerini ortaya savurup, ondan sonra da ' yaptım' diyerek bu makamın arkasına sığınamazlar."

Kaynak: AA
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