AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kişiler emekli olduktan sonra, demokratik anlayışla, akılla izah...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kişiler emekli olduktan sonra, demokratik anlayışla, akılla izah edilemeyecek birtakım fikirlerini ortaya savurup, ondan sonra da 'Genelkurmay Başkanlığı yaptım' diyerek bu makamın arkasına sığınamazlar.
06.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:02
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kişiler emekli olduktan sonra, demokratik anlayışla, akılla izah edilemeyecek birtakım fikirlerini ortaya savurup, ondan sonra da 'Genelkurmay Başkanlığı yaptım' diyerek bu makamın arkasına sığınamazlar."
Kaynak: AA