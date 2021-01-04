AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kim Avrupa Birliği içinde Türkiye karşıtlığından bahsediyorsa muhakkak şekilde Avrupa'nın geleceğini yok etmek istiyordur."
04.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:42
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kim Avrupa Birliği içinde Türkiye karşıtlığından bahsediyorsa muhakkak şekilde Avrupa'nın geleceğini yok etmek istiyordur.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kim Avrupa Birliği içinde Türkiye karşıtlığından bahsediyorsa muhakkak şekilde Avrupa'nın geleceğini yok etmek istiyordur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş