AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kim Avrupa Birliği içinde Türkiye karşıtlığından bahsediyorsa muhakkak şekilde Avrupa'nın geleceğini yok etmek istiyordur."
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kim Avrupa Birliği içinde Türkiye karşıtlığından bahsediyorsa muhakkak şekilde Avrupa'nın geleceğini yok etmek istiyordur."

04.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:42
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kim Avrupa Birliği içinde Türkiye karşıtlığından bahsediyorsa muhakkak şekilde Avrupa'nın geleceğini yok etmek istiyordur.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kim Avrupa Birliği içinde Türkiye karşıtlığından bahsediyorsa muhakkak şekilde Avrupa'nın geleceğini yok etmek istiyordur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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