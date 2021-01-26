AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki valilerimize, kaymakamlarımıza 'militan' diyerek büyük skandallara imza atmaya devam etti."
26.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:30
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki valilerimize, kaymakamlarımıza 'militan' diyerek büyük skandallara imza atmaya devam etti.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki valilerimize, kaymakamlarımıza 'militan' diyerek büyük skandallara imza atmaya devam etti."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap