AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Kendisine biçtiği yegane misyonun, Cumhur İttifakı içerisinde çatlak aramak olduğunu görüyoruz. Oysa çatlak, Kılıçdaroğlu'nun kendi ittifakındadır." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "milletin yararına herhangi bir siyaset üretme kabiliyetine sahip olmayan" Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ibretle takip ettiklerini belirtti.

"Kendisine biçtiği yegane misyonun, Cumhur İttifakı içerisinde çatlak aramak olduğunu görüyoruz. Oysa çatlak, Kılıçdaroğlu'nun kendi ittifakındadır." yorumunu yapan Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun sahiplendiği ittifakın 'siyasi tutkalı' yok. Bu yüzden kendi çatlaklarını kapatmak için Cumhur İttifakı'na saldırıyor. Cumhur İttifakı dimdik yol yürümeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu ve bileşenlerine verdiğimiz en net cevap, dimdik yol yürümeye devam etmektir." değerlendirmesini yaptı.

Cumhur İttifakı'nın kendini çok net ifade eden, ilkelerinin açık ve ortaya çıkışının milletin iradesine dayanan bir ittifak olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, sahiplendiği ittifakın neye dayandığını ve nasıl yürüdüğünü kamuoyuna açıklamaya gayret etmelidir. Çatlaklar ve sisli söylemler kendilerindedir. Kılıçdaroğlu, kendi ittifakı içerisinde Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alanlara karşı niye susuyor? Cumhuriyetimizi ve demokrasimizin değerlerini tehdit edenlere niye ses çıkarmıyor. Atatürk'e saygısızlık edenlere neden tek kelime etmiyor? Cumhur İttifakı, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditler karşısında ilkeli bir mücadeleyi omuz omuza yürüten en güçlü harekettir. Bu mücadelede dış rakiplerimizden çok içerde muhalefet siyaseti yerine husumet siyaseti peşinde koşanlara vakit ayırmak zorunda kalıyoruz maalesef. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendi partisi ve ittifakı hakkında hiçbir siyasi iddiası olmadığını yine gördük. Kılıçdaroğlu her türlü siyasi iddiayı terk etmiş, tek vazifesi Cumhur ittifakı'nı zayıflatmak olan bir misyon peşinde koşuyor. Bunun için Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan yol arkadaşları karşısında susuyor. Atatürk'e saygısızlık eden unsurlarını görmezden geliyor. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit edenlere tek kelime etmiyor. Kılıçdaroğlu'na bu misyonu hayata geçirme konusunda başarısız olacağını garanti ediyoruz. Yolumuzu yürümeye artan bir kararlılıkla devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı