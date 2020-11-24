AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Böyle bir günde öğretmenlerin siyasi tercihlerine göre meşru gruplar ya da gayrimeşru...
24.11.2020 18:37 | Son Güncelleme: 24.11.2020 18:40
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Böyle bir günde öğretmenlerin siyasi tercihlerine göre meşru gruplar ya da gayrimeşru gruplar gibi ayrıştırılması son derece üzücü bir husustur.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Böyle bir günde öğretmenlerin siyasi tercihlerine göre meşru gruplar ya da gayrimeşru gruplar gibi ayrıştırılması son derece üzücü bir husustur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten