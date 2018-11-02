AK Parti Sözcüsü Çelik, "Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kendisine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, Türkiye Cumhuriyeti kurumlarına karşı yürüttüğü bu kara propaganda faaliyeti, ortaya attığı iftira sebebiyle, kurumları ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanının bütün güçleri ile aydınlatmaya çalıştıkları cinayet karşısında sanki bu cinayetin suçlusuymuş gibi gösterme ya da bu cinayete göz yummuş gibi gösterme, cumhuriyet tarihine geçecek, kara leke olarak anılacak bir suç işlemesinden dolayı kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız"

"En son Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump arasında görüşmede tekrar ele alınmıştır ve bu karar bağlanmıştır. Bundan sonraki normalleşme için önemli bir aşamadır"

"CHP'de hiçbir şeyin değişmediğini görüyoruz. Son zamanda ortaya çıkan bir takım açıklamalar statükoya sadakat konusunda özel bir hassasiyeti olan bir yapının, değişmeyecek bir yapının karşımızda olduğunu gösteriyor. Bu parti siyasal genetiği itibariyle değişimle savaşmak, değişime karşı mücadele etmek üzere kendisine bir misyon belirlemiş"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kendisine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, Türkiye Cumhuriyeti kurumlarına karşı yürüttüğü bu kara propaganda faaliyeti, ortaya attığı iftira sebebiyle, kurumları ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanının bütün güçleri ile aydınlatmaya çalıştıkları cinayet karşısında sanki bu cinayetin suçlusuymuş gibi gösterme ya da bu cinayete göz yummuş gibi gösterme, cumhuriyet tarihine geçecek, kara leke olarak anılacak bir suç işlemesinden dolayı kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin her seçim bölgesinde seçime girme iradesine sahip olduğunu belirterek, "MKYK, bu konuda karar almıştır ve partimiz bütün seçim çevrelerinde seçime katılacaktır. Belediye başkanlıkları ve meclis üyelikleri için başvurularının başlangıcı 5 Kasım 2018 tarihidir. Belediye başkan adaylıkları müracaatlarının son günü 12 Kasım Salı günüdür, belediye ve il genel meclisi müracaatının son günü 3 Aralık Pazartesi günüdür. 8-15 Şubat 2019 tarihleri arasında da Genel Merkezimiz, İnceleme ve Onaylama Komisyonu'nun incelemesi şeklindeki çalışmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'na ilişkin de konuşan Çelik, "Cumhur İttifakı devam ediyor. Sadece yerel seçimlerle ilgili bir formül bulunamamıştır. Herhangi bir siyasi meselede ortak bir tutum üretememek Cumhur İttifakı'nın sona ermesi anlamına gelmiyor" diye konuştu.

"Avrupa'yı tehdit eden unsurlar Avrupa'nın içinden kaynaklanmaktadır"

AK Parti'nin Avrupa Muhafazakarlar Reformcular Birliğinden ayrıldığını söyleyen Ömer Çelik, "AK Parti olarak biz bu gruptan çıkmaya karar verdik. Avrupa Muhafazakarlar Reformcular Birliği demokratik bir çabayla kurulmasına rağmen son zamanlarda maalesef Avrupa'da yükselen aşırı sağ tarafından yutulmuştur. AK Parti'nin orada kalmasına gerek kalmamıştır. Tamamen ırkçılık seslerinin, Türkiye düşmanlığı, İslam düşmanlığının yükseldiği bir platform haline gelmiştir" şeklinde konuştu.

Avrupa'daki aşırı sağın Avrupa'nın DEAŞ'ı olduğunu söyleyen ve Avrupa'nın büyük bir tehdit ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Çelik, "Avrupa'yı tehdit eden esas unsurlar Avrupa'nın içinden kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump arasında görüşmede karar bağlanmıştır"

ABD ve Türkiye'nin karşılıklı olarak bakanlara uygulanan yaptırımların kaldırılmasını değerlendiren Ömer Çelik, "Bu epeydir konuşuluyordu kurumlarımız arasında. En son Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump arasında görüşmede tekrar ele alınmıştır ve bu karar bağlanmıştır. Eş zamanlı olarak bugün Türkiye saati ile 16.30 civarında karşılıklı olarak bu kararlar kaldırılmıştır. Bundan sonraki normalleşme için önemli bir aşamadır" açıklamasında bulundu.

"Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Havalimanı ile ilgili eleştirilerinin sorulması üzerine Çelik, "Gerçek hayatla ilgisi kopmuş açıklamalar bunlar. Literatüre girecek bir hızda yapılmıştır. Bu kadar büyük bir havaalanı bu kadar kısa bir sürede gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu'nun söylediği şeyin gerçek hayatla ilgili yok. Karşımızda vahim siyasi tablo var. CHP'de hiçbir şeyin değişmediğini görüyoruz. Son zamanda ortaya çıkan bir takım açıklamalar statükoya sadakat konusunda özel bir hassasiyeti olan bir yapının, değişmeyecek bir yapının karşımızda olduğunu gösteriyor. Bu parti siyasal genetiği itibariyle değişimle savaşmak, değişime karşı mücadele etmek üzere kendisine bir misyon belirlemiş" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun andımız kararına ilişkin sözlerini de eleştiren Çelik, "Yargının denetimi hukuki denetimle sınırlıdır. Ama hukuki denetim sınırlarını aşarak yerindelik denetimini yapmaya başladığı andan itibaren yürütmenin alanına kendisini yerleştirmiş olur. Hukuki denetim yetkisi yargıya aittir, yerindelik kararı hükümete aittir" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu İstiklal Marşımızda ırkçı ifadeler içerdiğini söylüyor" diyen Çelik, "İstiklal Marşı bütünüyle okunduğu zaman hiçbir şekilde ırkçı bir yaklaşıma sahip değildir" şeklinde konuştu.

Ömer Çelik, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaptığı eleştirilere cevap olarak, "Kılıçdaroğlu'nun yapmaya çalıştığı, bir takım dış odaklar tarafından olayın başından ortaya koyulan odak saptırma operasyonunun içerideki yeniden gündeme getiren sözcüsü olmasıdır" dedi.

Çelik, Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Bu olay başladığından beri herkes Türkiye'yi tebrik ederken, bir tek Kılıçdaroğlu maalesef Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Cumhuriyetine karşı böyle kara bir propaganda faaliyetinin içinde duruyor. Hasımlarımızın, Türkiye'nin düşmanlarının yapmadığı bir tutum içine giriyor. Kılıçdaroğlu'nun yapmaya çalıştığı şey, odak değiştirme faaliyetidir."

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanına dava açacağını söylediğini kaydeden Çelik, "Dün akşam televizyonda bunu söylediği iyi oldu. Kendisine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, Türkiye Cumhuriyeti kurumlarına karşı yürüttüğü bu kara propaganda faaliyeti, ortaya attığı iftira sebebiyle, kurumları ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanının bütün güçleri ile aydınlatmaya çalıştıkları cinayet karşısında sanki bu cinayetin suçlusuymuş gibi gösterme ya da bu cinayete göz yummuş gibi gösterme, cumhuriyet tarihine geçecek, kara leke olarak anılacak bir suç işlemesinden dolayı kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Dün kendisi açtı bu kapıyı, 'ben suç duyurusunda bulunacağım' dedi. Biz de bu iftiraya karşı hukuki girişimimizi başlatıyoruz" dedi.