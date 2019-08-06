Ak Parti Sözcüsü Çelik: Kesilen ağaç miktarı kadar ağaç dikildi

06.08.2019 21:39

Merkez Yürütme Kurulu (MYK), toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kritik toplantı sonrası açıklama yapan Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kaz Dağları'nda devam eden madencilik faaliyetleri ve ağaç kesimiyle ilgili olarak, "Ağaçlandırma meselesi bizim için hassas bir konu, ÇED'in raporuna aykırı bir duruma müsaade edilmeyecek" dedi. Euronews.com'da Görüntüle